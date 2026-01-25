Delcy Rodríguez considera "vergonzoso" que un venezolano agradezca el ataque de EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó este sábado de "vergonzoso" que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EE.UU. en el que fue capturado Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump.

"Es vergonzoso ver a una venezolana, que se dice venezolana, ir a dar las gracias por el bombardeo y la agresión militar extranjera contra Venezuela", afirmó Rodríguez durante una jornada de atención a una comunidad en el estado La Guaira, afectada por la operación estadounidense.

En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada dijo que el pueblo rechaza "cualquier tipo de agresión" que pueda "causar angustia" a la población.

Por ello, consideró que no puede ser llamado venezolano quien celebre lo ocurrido, sin referirse expresamente a la dirigente opositora.

El pasado 15 de enero, Machado entregó a Trump, durante el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca, la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

La medalla, enmarcada, estaba acompañada por un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por las acciones de Trump para lograr la "libertad" del país suramericano, según fotos difundidas por el diario New York Post.

Caracas / EFE