Delcy Rodríguez anuncia un plan llamado "Venezuela vive" para proteger mejor el clima

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su intervención ante la cumbre climática COP31 en Turquía el plan "Venezuela vive", con el objetivo de coordinar mejor los diferentes esfuerzos de protección del clima en el país sudamericano.

"Venezuela vive, un país, una naturaleza, un futuro. Porque proteger la naturaleza es proteger la vida. O actuamos todos juntos o la vida se apaga", dijo la mandataria ante el plenario de la COP31, que se celebra en Antalya, al sur de Turquía.

El objetivo de este plan, del que Rodríguez no reveló ningún tipo de detalle, es "articular los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas y océanos, la biodiversidad y la acción climática".

Reservas de crudo

La presidenta venezolana, en el poder desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, destacó que su país, que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, también está sintiendo cada vez más el cambio climático.

"Venezuela está perdiendo sus glaciares y ya está entre nosotros el llamado Súper Niño, que podría ser el fenómeno climático más fuerte en más de 70 años. Lo que decidamos en esta década lo pagarán o lo agradecerán nuestros hijos", dijo.

Según Rodríguez, Venezuela aporta apenas el 0,39 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los ecosistemas del país absorben 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada que emite.

"Somos un país carbono neutro donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones", aseguró Rodríguez, quien al mismo tiempo defendió el derecho de Venezuela a explotar "responsablemente" sus recursos petroleros.

"Creemos que no existe contradicción inevitable entre el desarrollo energético y la protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma", dijo.

Los recursos petroleros de Venezuela son el "gran motor para el desarrollo nacional", aseguró Rodríguez.

Importancia para la adaptación

Al mismo tiempo, reconoció la importancia de las medidas de adaptación y mitigación, así como de aquellas de carácter restitutivo ante pérdidas y daños.

"Se puede crecer protegiendo y cuidando al mismo tiempo el (medio) ambiente", aseguró la mandataria venezolana, quien habló de un "trilema energético" por el que pasa el mundo actual.

"La estabilidad internacional exige atender simultáneamente tres objetivos inseparables: seguridad del suministro energético, precios asequibles para el desarrollo y sostenibilidad ambiental", dijo.

En ese contexto -prosiguió Rodríguez- la descarbonización no debe "profundizar la pobreza energética ni castigar a los más vulnerables".

"Debe ser justa, viable y asequible. Esta transformación requiere cooperación internacional, recursos y respeto por la soberanía y las circunstancias nacionales", aseguró la mandataria, antes de hacer un llamamiento a los países desarrollados a cumplir sus compromisos de financiación climática y transferencia tecnológica.

"Los países en desarrollo necesitan 310.000 millones de dólares al año para adaptarse, pero reciben actualmente menos de 26.000 millones. Esa brecha también es una emergencia", concluyó.

Antalaya / EFE