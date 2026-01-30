Delcy Rodríguez anuncia Ley de Amnistía General y reconversión de El Helicoide

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una propuesta de Ley de amnistía general para los presos políticos que han estado detenidos desde 1999 hasta la actualidad. La iniciativa fue presentada durante la apertura del Año Judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia y será enviada a la Asamblea Nacional para su discusión y posible aprobación.

Rodríguez explicó que el objetivo de la amnistía es favorecer la convivencia y la paz social en el país, y pidió que nadie fomente la violencia o la venganza. La futura ley excluirá de la medida a personas condenadas por homicidio, delitos de drogas y otros crímenes comunes, según las declaraciones oficiales recogidas por medios.

La presidenta interina indicó que la propuesta fue discutida con las autoridades políticas y con Nicolás Maduro, señalando que se busca reparar las fracturas sociales causadas por años de confrontación política en Venezuela.

En el mismo acto, Rodríguez anunció que El Helicoide —centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas— será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

La histórica prisión ha sido objeto de denuncias por tratos inhumanos y torturas, y su reconversión representa un cambio simbólico en medio de las medidas orientadas a la reconciliación nacional que impulsa el gobierno encargado.

Las propuestas se producen tras semanas de excarcelaciones parciales de presos políticos en Venezuela, que han generado expectativas y críticas sobre la transparencia y el alcance de la libertad plena.

Caracas / Redacción Web