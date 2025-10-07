Deiker Salcedo rozó el triple doble en la reciente jornada de la liga chilena

El base larense Deiker Salcedo dio una cátedra en la conducción y Universidad Católica doblegó 92-90, en tiempo extra, a Municipal de Puente Alto, para ascender a la segunda posición de la Conferencia Central de la Liga Nacional de Básquet de Chile (LNB Chile).

Una bandeja de Tristan Harper, restando 15 segundos, selló el lauro en el gimnasio Irene Velásquez de Puente Alto, con el que los universitarios quedaron con registro de 3-1 en la incipiente temporada.

Salcedo rozó el triple doble con producción de 15 tantos, ocho rebotes y nueve asistencias.

Galaviz sigue líder

Leones de Quilpué del aragüeño Ángel Moisés Galaviz extendió su invicto tras cuatro partidos tras vencer 79-59 a Boston College y 82-55 a Español de Talca.

En el primer duelo, Galaviz aportó dos rebotes y dos asistencias, y en el segundo desafío no vio acción.

Los felinos se mantienen líderes de la Conferencia Central del circuito.

Milano igualó la cima

En la Conferencia Sur, el pivot mirandino Carlos Milano igualó la cima de la clasificación con victoria 88-83 de Universidad de Concepción sobre Español de Osorno.

En el choque celebrado en el Monumental María Gallardo de Osorno y cuyo resultado dejó al Campanil con registro de 3-1, Milano se distinguió con cuatro contables y un rebote.

El ala-pivot carupanero Juan Fontena aún no conoce la victoria con ABA Ancud, que cedió 95-87 antes Lás Ánimas de Valdivia, con lo que dejó su récord en 0-4. Fontena resaltó con 14 puntos, dos rebotes y una pelota roboda para la causa perdida, que se mantiene en el último escalón de la conferencia.

Santiago / León Aguilar