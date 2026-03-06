Declaran "emergencia hídrica" en tres municipios del estado Sucre

Mediante el decreto número 277, con fecha del 5 de marzo de 2026, la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrrillo, decretó "emergencia hídrica" en tres municipios de la entidad oriental.

El escrito refiere que la medida obedece a una falla estructural crítica en el sistema de trasvase de la Represa del Turimiquire, "causada por un reciente movimiento telúrico".

Las jurisdicciones afectadas por esta situación son Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

De acuerdo con el decreto, la "emergencia hídrica" busca "garantizar la optimización de los recursos y priorizar el suministro de agua para el consumo humano y centros de salud".

El gobierno sucrense, además, estableció una serie de restricciones de obligatorio cumplimiento, entre las que destacan la restricción temporal del uso de la red pública para lavado de vehículos en establecimientos comerciales y áreas públicas.

También se impide el llenado de piscinas, tanques de recreación y funcionamiento de fuentes ornamentales; riego a gran escala (agrícola y ornamental) y uso de mangueras para limpieza de fachadas, aceras o portones; tala y quema en zonas agrícolas, así como la quema de desechos sólidos y residuos vegetales.

Por otro lado, se anunciaron algunas medidas de control como por ejemplo la supresión de tomas ilegales, y se ordenó, de forma inmediata, el desmantelamiento de aquellas que no estén autorizadas en las aducciones principales de Turimiquire y Cancamure.

Al acaparamiento y la venta especulativa de agua potable mediante camiones cisternas también le tendrán "el ojo puesto".

"Los infractores serán sancionados según la Ley de Convivencia Ciudadana del estado Sucre", reza el decreto para quienes no cumplan con la normativa.

La gobernación del estado Sucre creó una Comisión Consultiva de Emergencia para evaluar diariamente las zonas de racionamiento y el avance de las obras de reparación, las cuales han sido declaradas de Aceleración Prioritaria.

Cumaná / Redacción web