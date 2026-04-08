David Martínez lideró goleada de LAFC sobre Cruz Azul en Concachampions

El futbolista anzoatiguense David Martínez tuvo una noche brillante en la goleada de Los Ángeles FC 3-0 sobre Cruz Azul, en duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, también conocida como Concachampions.

"La Joya" marcó un doblete para el lauro de los californianos en su casa, el BMO Stadium. El primero de los goles llegó al minuto 39 tras un pase de Mathieu Choiniere, mientras que el segundo fue al 58' tras una gran jugada individual en la que corrió desde la mitad de la cancha y definió en el área.

Martínez llegó a cuatro dianas en la Concachampions 2026 y su equipo tomó una ventaja considerable de cara al compromiso de vuelta de la eliminatoria, que se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Indetenible

El tigrense fue pieza titular en el armado ofensivo del entrenador Marc Dos Santos, cuyo referente en el papel era el surcoreano Heung-Min Son. El jugador asiático inauguró el marcador al 30', pero luego fue el turno de brillar para "La Joya".

Al 39', tras un pase en profundidad de Choiniere, Martínez se llevó el balón por el costado derecho. Con la marca del defensor Erik Lara encima entró al área y cayéndose definió de zurda para el 2-0.

La segunda diana del criollo

En el segundo tiempo, puntualmente al 58', el anzoatiguense exhibió su velocidad y en una carrera desde antes de media cancha aprovechó las bondades de la retaguardia mexicana. Eludió la presión (blanda) de tres rivales y luego remató nuevamente con el pie izquierdo para el 3-0 definitivo.

Tras su actuación, Martínez fue sustituido al 69'. Probablemente vuelva a ver acción el fin de semana, cuando Los Ángeles FC visite al Portland Timbers por la Major League Soccer (MLS).

Puerto La Cruz / Javier Guaipo