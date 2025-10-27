Danzas Carúpano representará a Venezuela en la Ruta Folclórica Latinoamericana en Colombia

Danzas Carúpano, la emblemática agrupación de baile del municipio Bermúdez en el estado Sucre, representará a Venezuela en la Ruta Folclórica Latinoamericana, que se realizará en Colombia, un evento que aparte de presentar a los artistas, cultores y compañías dancísticas, es un punto de encuentro para el intercambio de saberes, con foros, charlas y talleres, sobre actividades culturales.

Inés Guerra, directora de Danzas Carúpano, especificó que como parte de la ruta irán a Andalucía, Popayán y cerrarán en Algarrobo, en Magdaleno, todos en Colombia, donde también compartirán con una comunidad indígena.

Guerra explicó que las rutas son una oportunidad para el intercambio cultural, porque al tiempo que acuden a otros países a hacer presentaciones y realizar eventos formativos, se abre la posibilidad de que vengan al país sus agrupaciones.

Objetivo

Señaló que los eventos son organizados por la Asociación Folclórica Latinoamericana (Afla), que en el caso de Venezuela, cuenta con su vocería.

“El objetivo es promover, difundir y proyectar todas las manifestaciones a nivel cultural, de Latinoamérica, a través de intercambios y la proyección en cada uno de los países”.

Representación

El grupo de Danzas Carúpano estará representado por 11 personas, con programas variados, que incluyen muestras de danza llanera, oriental y con talleres sobre calipso, joropo oriental, parranda, para dar a conocer las manifestaciones de Venezuela.

Como parte de ese intercambio, en el mes de abril de 2026 estará en Carúpano, una agrupación de danza de Jalisco, México, que vendrá a ruta en Venezuela y en junio se realizará un evento similar con una compañía de danza de Panamá.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano