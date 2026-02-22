Daniela Alvarado sufrió la dolorosa pérdida de su bebé tras 22 semanas de gestación

La actriz venezolana Daniela Alvarado perdió a su bebé después de 22 semanas de gestación. Así lo confirmó en redes sociales su esposo, el actor José Manuel Suárez.

A través de la red social Instagram, Suárez publicó un comunicado en el que reveló que sufrieron la pérdida de su bebé. También detalló que enfrentaron una lucha como familia; sin embargo, ahora atraviesan por el duro momento de la pérdida.

"Después de 22 semanas de gestación, es con profundo pesar que comunicamos que nuestra amada bebé ya no se encuentra con nosotros. Luchó hasta el final, pero llegó de manera prematura y su cuerpecito aún no estaba listo para sobrevivir fuera del útero", explicó Suárez.

Del mismo modo, detalló que su esposa Daniela Alvarado se encuentra en proceso de recuperación. "Daniela está bien, se encuentra recuperándose y por ahora debe dedicar tiempo a su sanación y recuperación", precisó.

Por otra parte, agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de la salud de la actriz y su hija.

Caracas / Redacción web