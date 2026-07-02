Daddy Yankee se solidarizó con Venezuela en medio de la tragedia

Daddy Yankee, una de las figuras artísticas vinculadas a la Serie del Caribe en los últimos años y quien ha sido referente del género urbano en las tres últimas décadas, encabeza una campaña de solidaridad en favor de las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, informó Nelson De La Rosa, integrante del departamento de prensa de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

A través de Cangrejeros de Santurce, organización de la cual es copropietario, el artista convocó a los puertorriqueños a donar artículos de primera necesidad que han sido recibidos en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

"Venezuela no está sola", expresó Daddy Yankee al invitar al pueblo puertorriqueño a unirse a la iniciativa "con amor, compasión y solidaridad", según difundió el propio club campeón de Puerto Rico.

San Juan / Redacción Web