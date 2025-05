Cumaneses recibieron con rechazo el aumento de la tarifa del transporte

El pasado lunes, el Ejecutivo nacional aprobó una nueva tarifa mínima del pasaje urbano, según lo establecido en la Gaceta Oficial, número 43.114.

El pasaje mínimo urbano será de 23 bolívares a partir de este 28 de abril, mientras que la tarifa máxima se ubicará en Bs 25.

En Cumaná, el cobro de lo establecido se inició este miércoles, medida que fue recibido con malestar por parte de los usuarios del transporte público.

Milagros Villarroel, mamá de dos niñas en edad escolar, comentó que no está de acuerdo con el ajuste tarifario.

“En primer lugar porque por el hecho de que sean 25 bolívares, dificultará la entrega de los vueltos, “excusándose en que no hay billetes de 1 y 5, pues están desaparecidos”.

Solo para pagar pasaje

Refirió que también rechazó la medida debido a que debe pagar hasta 150 bolívares diarios solo para costear la tarifa nueva. “Una locura porque solamente trabajaré para pagar pasaje”.

Con esta opinión coincide la estudiante Amelia Rodríguez, quien considera que aunque lo legal sería pagar Bs 12.5, está consciente que jamás le darán vuelto y terminará cancelando más de lo que le corresponde.

“Ya he visto cómo botan y esconden los billetes de 5 bolívares para luego decir que no hay vuelto, como que sí esos no valieran”.

Por su parte, Jesús Rojas, empleado de una empresa privada, dijo que no está de acuerdo con el aumento, pues los más afectados siempre serán los que pasajeros, que son los que menos tienen.

“Se trata de una cadena, todo aumenta, menos los sueldos, entonces cómo hacemos nosotros para pagar los servicios que no paran de incrementar”.

Vocería

José Barreto, chofer del transporte público, enfatizó que este aumento aún no es representativo de los gastos que implican la vida cotidiana y el mantenimiento de las unidades.

Enfatizó que al no ser un precio anclado al dólar, en menos de dos semanas quedará devaluado.

“No entiendo por qué se quejan, que no olviden que también tenemos familias que mantener y este es nuestro trabajo”.

Cumana / GL – Corresponsalía