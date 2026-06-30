Cumaneses elevaron una oración por las familias afectadas por los terremotos

La noche del pasado lunes 29 de junio, ciudadanos se congregaron en las instalaciones de la Cinta Costera Pádel Club, en Cumaná, estado Sucre, para participar en una jornada de oración dedicada a las familias venezolanas afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en el centro del país.

Durante la actividad, los asistentes encendieron luces como símbolo de esperanza y solidaridad, al tiempo que elevaron plegarias por quienes perdieron a sus seres queridos, sus viviendas o resultaron afectados por los movimientos telúricos.

En un ambiente de recogimiento y reflexión, los presentes manifestaron su respaldo a las comunidades impactadas, expresando su deseo de que las labores de recuperación avancen con prontitud y que las familias puedan reconstruir sus hogares y retomar sus vidas.

Participantes

Los participantes coincidieron en que, además de la ayuda material que se ha organizado desde distintos sectores del estado Sucre, el acompañamiento espiritual también representa una forma de brindar apoyo a quienes atraviesan momentos de dolor e incertidumbre.

La jornada concluyó con un mensaje de unión, esperanza y fortaleza para todas las personas que continúan enfrentando las consecuencias de esta tragedia.

Cumaná / Lino Castañeda