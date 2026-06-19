Cumanés Marlon Patiño representará a Venezuela en el Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

El atleta cumanés Marlon Patiño, de 18 años de edad, integrará la selección venezolana que participará en el Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo, competencia que se celebrará del 19 al 21 de junio en Lima, Perú, y que reunirá a los mejores exponentes juveniles de la región. (RFEA)

Residente del sector Cumanagoto III, Patiño forma parte de la delegación nacional conformada por 21 atletas, donde tendrá la responsabilidad de representar al país en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros planos.

El fondista llega a esta cita internacional luego de una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Mayores, disputado en Caracas durante el mes de mayo, donde conquistó el primer lugar en los 1.500 metros con un registro de 3:46.98, resultado que le permitió asegurar su clasificación a futuras competencias internacionales. (El Foco)

Actualmente, el atleta se prepara bajo la dirección de Marvin Blanco, entrenador de la selección nacional en las modalidades de fondo y medio fondo, fortaleciendo su rendimiento con miras a continuar su crecimiento deportivo en el ámbito internacional.

Sus primeros pasos en el atletismo estuvieron guiados por los profesores Jorge Rodríguez y Juan Ramos, quienes impulsaron su talento y contribuyeron a su formación dentro de esta disciplina.

Además de su desempeño en las pistas, Patiño cursa estudios de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, combinando su preparación académica con una exigente carrera deportiva.

En su trayectoria acumula alrededor de ocho medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce obtenidas en campeonatos nacionales, resultados que lo han convertido en una de las principales promesas del atletismo sucrense y venezolano.

Ahora, el joven buscará dejar en alto el nombre de Venezuela y del estado Sucre en la primera edición del Campeonato Iberoamericano Sub-20, una competencia que reunirá a atletas de países de Iberoamérica en la capital peruana. (RFEA)

Cumaná / Lino Castañeda