Cuba replicó a EE.UU. que no recibe compensaciones por "servicios de seguridad"

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó que la isla caribeña "no ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país".

Las declaraciones del gobierno cubano surgen luego de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijera que Venezuela ya no suministrará petróleo ni dinero a la administración de Miguel Díaz-Canel como se hizo durante muchos años a cambio de "servicios de seguridad".

"A diferencia de EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros estados", sostuvo Rodríguez.

Agregó que Cuba tiene derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlos "sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales".

"EE.UU. se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz, no solo en Cuba y este este hemisferio, sino del mundo entero", finalizó el canciller.

La Habana / Redacción web