Cuba recibió a un grupo militares heridos durante los ataques de EE.UU. a Venezuela

El Gobierno cubano recibió este miércoles a un grupo de militares que resultaron heridos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela que culminaron en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, informó la televisión estatal.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de la isla confirma que, además de los 32 militares cubanos que murieron, otros más terminaron lesionados por el operativo estadounidense.

Los castrenses -se desconoce la cantidad- arribaron al aeropuerto de La Habana y fueron recibidos por el canciller, Bruno Rodríguez, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

En el informe de la televisión cubana se puede apreciar que al menos un par de militares se encuentra en silla de ruedas.

De igual forma, la televisión estatal afirmó que a los fallecidos se les promoverá el grado militar de forma póstuma.

Un día después del ataque de Washington en Venezuela del 3 de enero, el Ejecutivo cubano confirmó la muerte de los "combatientes", quienes, según detalló, "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

La Habana / EFE