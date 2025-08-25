Cuartel donde está la tumba de Hugo Chávez acogió registro de milicianos

El Cuartel de la Montaña, ubicado en Caracas y donde está la tumba del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), acogió la jornada de registro de milicianos convocada por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la tensión con EE.UU. ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe.

Distintas personas se acercaron hasta esa instalación ubicada en la barriada 23 de Enero, en respuesta al llamado de Maduro a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo integrado por civiles voluntarios que ha sido incorporado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En la entrada del cuartel, desde donde Chávez dirigió su intento de golpe de Estado en 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el general de brigada Lansford Castillo dijo a EFE sentirse "contento" con la participación del pueblo venezolano, que, aseguró, ha asistido "masivamente" a las plazas Bolívar y otros lugares habilitados para la inscripción.

"Eso se lo debemos a la conciencia que creó nuestro comandante Chávez en el pueblo venezolano, donde la patria es primero", agregó Castillo, quien estaba acompañado por otros dos oficiales.

Más detalles

Quienes acudieron este domingo al alistamiento en el Cuartel de la Montaña, un antiguo museo militar rebautizado como Cuatro de Febrero, podían hacer un recorrido por el lugar, que incluía, entre otros, la proyección de un video en el que Maduro anima a unirse a la Milicia Bolivariana, según comprobó EFE.

Las inscripciones arrancaron el sábado en distintos puntos del país, entre ellos la céntrica Plaza Bolívar de Caracas, hasta donde se acercó la alcaldesa del municipio Libertador, la almirante Carmen Meléndez, entre otras autoridades.

Maduro convocó el jueves al registro como parte, aseguró, del 'Plan Nacional de Soberanía y Paz', que puso en marcha después de que Estados Unidos planteara el patrullaje de buques cerca del país suramericano para combatir el narcotráfico.

El martes pasado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas caribeñas.

Petición expresa

El sábado, con motivo del inicio del alistamiento, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no "caer en nerviosismo" ante la jornada que, indicó, no es "una movilización nacional" sino un proceso "voluntario".

El mandatario, en un mensaje difundido en Telegram, calificó como un "éxito" el primer día de registro.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado llamó, en una publicación en X, a desobedecer la convocatoria y aseguró que las plazas del país permanecieron vacías este sábado.

Caracas / EFE