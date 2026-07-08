Crean Estado Mayor de Contingencia en Brión por los sismos (+Fotos)

Tras el doble terremoto que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, el municipio Brión del estado Miranda presentó afectaciones en las parroquias Curiepe, Higuerote y Tacarigua de Brión, tal y como dieron a conocer las autoridades en nota de prensa.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por la alcaldesa de Brión, Olga Pacheco, “tenemos 686 familias afectadas, 230 viviendas con afectaciones, de las cuales 124 con daños parciales, 99 de estas viviendas se encuentran inestables y ocho sufrieron colapso total”.

Asimismo, detalló que el municipio Brión “tenemos 30 edificaciones que han sufrido daños en sus infraestructuras, tres comercios, dos iglesias, tres centros de salud, un centro deportivo y cuatro instituciones educativas”.

Sitio afectado

Pacheco indicó que en la parroquia Tacarigua de Brión la mayor afectación se registró en el Edificio Mazzilli, el cual presentó desplome de una pared y grietas. “Ya ingenieros especialistas en el área están haciendo las inspecciones a cada espacio, de hecho este le ha sido colocada la calcomanía amarrilla del “semáforo de habitabilidad”.

Al momento de registrarse la emergencia, las autoridades municipales habilitaron dos campamentos transitorios. “Uno en Curiepe y otro en Tacarigua de Brión. En estos campamentos tenemos a 110 familias, estimadas en 307 personas. También en el municipio atendemos a un grupo de 60 familias provenientes del estado la Guaira”.

En los campamentos transitorios se les garantiza atención médica, recreación, alimentación, pernocta, y la protección psicológica “para garantizar la recuperación postraumática de haber experimentado estos sucesos tan lamentables”.

Decreto

La alcaldesa de la localidad barloventeña firmó el Decreto N°005-2026 con fecha 25 de junio de 2026, publicado en Gaceta Oficial N°79 que establece Estado de emergencia municipal para atender de manera inmediata y oportuna la emergencia.

De igual forma señala que fue creado el Estado Mayor de Contingencia Municipal, el cual tendrá el acompañamiento de las direcciones de la Alcaldía, para atender de manera inmediata y directa a las comunidades afectadas y a las familias que resultaron afectadas por los movimientos sísmicos.

La medida busca la cooperación de todos los entes públicos y privados, así como la de los ciudadanos para apoyar de manera directa al Plan de Contingencia que se desarrolla desde la municipalidad.

Higuerote / Redacción Web