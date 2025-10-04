Cotejo.info: En Portuguesa la cobertura de agua sigue sin cumplir estándares internacionales

José Ángel López, alcalde del municipio Páez, en el estado Portuguesa, aseguró que la cobertura de agua potable en la jurisdicción aumentó de 35 % a 91 %, gracias a la perforación y rehabilitación de pozos ejecutados bajo su coordinación en la Gobernación de Portuguesa.

Sin embargo, un análisis realizado por Cotejo.info, y presentado a través de una nota de prensa de Medianálisis, evidencia que, aunque los pozos existen y operan, el servicio sigue siendo irregular y no garantiza acceso pleno, continuo ni de calidad, como establecen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con datos oficiales, en Páez funcionan un promedio de 25 pozos en Acarigua y tres en Payara, con una producción de entre 60 y 80 litros por segundo. No obstante, la intermitencia, baja presión y la dudosa potabilidad del líquido son denuncias recurrentes de los habitantes. “El agua que llega a mi casa tiene olor a gasoil y color amarillo, por eso solo la usamos para limpiar”, declaró Maribel Pérez, vecina de Las Delicias.

Más detalles

La Planta de Captación y Potabilización de Camburito, que abastece a Páez y Araure con hasta 1.500 litros por segundo del río Acarigua, también enfrenta fallas. Durante la temporada de lluvias, la turbidez obliga a suspender operaciones y deja a comunidades enteras sin servicio, como ocurrió en junio de 2025.

Especialistas consultados advierten que la solución estructural requiere estudios piezométricos, catastro de usuarios y mejoras en la red de distribución. Asimismo, subrayan que la mayoría de los pozos carecen de sistemas de cloración, lo que expone a la población a riesgos sanitarios.

Paliativos

“Los pozos son un paliativo, no una solución definitiva”, explicó Mahycol Linares, vocero de la Comisión de Servicios Públicos de Acarigua-Araure, que documenta los problemas del agua en la zona desde 2019.

El análisis de Cotejo.info concluye que la declaración del alcalde López es una media verdad: si bien hubo un aumento en la perforación y rehabilitación de pozos, el servicio sigue siendo insuficiente, irregular y sin condiciones óptimas de potabilidad. El acceso al agua potable, considerado un derecho humano esencial, continúa sin cumplirse plenamente en Páez.

Acarigua / Redacción Web