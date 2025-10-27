Costeros de Anzoátegui se proclamó campeón en el cierre de la LOB 2025

El Polideportivo La Caraqueña albergó recientemente la actividad que marcó el fin de la II edición de la Liga Oriental de Baloncesto (LOB), con una Gran Final que enfrentó a Costeros de Anzoátegui y Team 23 de enero por la corona de la edición 2025.

Tras un intenso encuentro, Coosteros, dirigido por Fernando Ortega, se quedó con el campeonato al vencer 72-68 a su rival en un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

Según una nota de prensa, la calidad y profesionalismo de ambos equipos se hicieron evidentes en cada jugada, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel.

Figura de la cancha

El MVP (Jugador Más Valioso por sus siglas en inglés) de la final fue Gregory Vargas, quien brilló con 23 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, liderando a su equipo hacia la victoria y demostrando su gran desempeño durante el torneo.

El base dejó claro por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto venezolano con su reciente actuación.

Gregory Vargas (con el balón) fue el MVP del torneo de básquetbol

La II edición de la LOB contó con más de 50 jugadores profesionales, divididos entre los seis equipos y árbitros internacionales certificados por la Federación Internacional de Baloncestoo (FIBA).

Duración de la justa

Durante cuatro semanas, Puerto La Cruz albergó partidos emocionantes y muy reñidos, que permitieron que la LOB se consolidara como un circuito de referencia a nivel regional.

"El campeonato concluyó dejando un precedente de calidad, pasión y profesionalismo que promete seguir creciendo en futuras ediciones, reafirmando el compromiso con el desarrollo del baloncesto regional y el espectáculo deportivo para la comunidad", indicaron los organizadores de la LOB.

