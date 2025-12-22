Costeros fue el primer campeón del torneo de baloncesto La Copa

Costeros de Anzoátegui se consagró en la primera edición de La Copa, torneo de baloncesto urbano que se disputó en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Tras dejar en el camino a Team 4 Caras en un apretado duelo de semifinales que terminó 81-77, el conjunto dirigido por Fernando Ortega superó de manera contudente (82-67) a Halcones en la gran final, para quedarse con el cetro.

Édgar "Petare" Martínez fue el Jugador Más Valioso (JMV) de la instancia decisiva. Allí lució la etiqueta de atleta profesional y registró 25 puntos, tres rebotes más cinco asistencias para guiar a los suyos a ser los primeros monarcas del novel certamen.

Invicto

Costeros, que contó con piezas de experiencia en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) como José Sojo, el mismo "Petare" Martínez, Jholbert Méndez, entre otros, fue un claro dominador en el torneo, el cual ganó invicto.

El quinteto de la costa anzoatiguense tuvo cinco presentaciones (tres de fase de grupos más semifinal y final) y en todas se impuso, sacándole provecho al cartel de sus piezas. Vale acotar que en determinados desafíos contaron también con elementos como Carlos Fulda y Michael Carrera, lo que elevó aún más su nivel.

La final se disputó el pasado sábado 20 de diciembre y fue el cierre de un torneo que, según sus organizadores, apunta a crecer en el futuro.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo