Coromoto Godoy fue designada como nueva embajadora de Venezuela ante la ONU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Coromoto Godoy como nueva embajadora de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sustitución de Samuel Moncada.

A través de su cuenta de Telegram, Rodríguez informó que la diplomática asumirá el cargo con la responsabilidad de llevar la voz "digna y soberana del país".

La mandataria encargada destacó la trayectoria de Godoy, resaltando que confían en su desempeño para “defender nuestros intereses y fortalecer las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”.

Por otra parte, Rodríguez agradeció la labor desempeñada por Moncada, quien ocupó el cargo desde 2017. “Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a Samuel Moncada, quien ejerció esta responsabilidad desde 2017 y que ahora cumplirá nuevas tareas internacionales”, señaló.

Caracas / Redacción web