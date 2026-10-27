Coordinador de PC en Bermúdez alerta sobre ola de calor y recomienda hidratación permanente

Carlos Velásquez, coordinador de Protección Civil (PC) estadal en el municipio Bermúdez del estado Sucre, informó que la ola de calor que afecta la zona está asociada al evento El Niño y a la incidencia solar perpendicular hacia el océano Pacífico, zona donde se genera ese fenómeno.

Explicó que, aunque la declinación solar avanza hacia el polo sur, octubre será el mes de mayor sensación térmica, con días calurosos y noches un poco más frescas.

Velásquez señaló que se esperaba que la temperatura del océano Pacífico aumentara entre 2 y 2,5 grados Celsius, pero la Organización Meteorológica Mundial prevé que pudiera subir hasta 3,8 grados, lo que superaría los eventos de 1982, 1997-98 y 2017. Indicó que El Niño genera ausencia de lluvias en la zona, mientras que en el océano Atlántico no se observan ondas ni ciclones tropicales y el aire seco impide la evaporación.

Cuidados

Ante este panorama, recomendó a la población hidratarse durante todo el día, desde que la persona se levanta hasta entrada la noche, usar ropa de colores claros, evitar la exposición directa al sol, y prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

Pidió no dejar a las mascotas dentro de vehículos con vidrios cerrados, porque la sensación térmica puede duplicarse o triplicarse.

El funcionario advirtió que en el municipio Bermúdez, y en el resto del país, se han registrado emergencias por migraña, deshidratación y tensión arterial, por lo que los pacientes crónicos son más vulnerables.

Finalmente, aseguró que Protección Civil se mantiene atenta para atender con prontitud cualquier emergencia.

Sucre / Yumelys Díaz