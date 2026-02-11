Convocan concentración en la UDO para conmemorar Día de la Juventud y exigir mejoras socioeconómicas para trabajadores

A partir de las 8:00 de la mañana de este jueves 12 de febrero se realizará una concentración en la plaza central del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO) para conmemorar el Día de la Juventud y exigir mejoras socioeconómicas para los trabajadores del país.

Así lo informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del alma máter (Sintraudo), Ignacio Díaz, quien invitó a los jóvenes, gremios y personal que hace vida en la institución a que se sumen a la actividad.

"Mañana iremos a la plaza central del núcleo, donde estaremos conmemorando el día de la juventud. Los gremios acompañamos y protestamos por un presupuesto justo, sueldos dignos, derogación del criminal instructivo ONAPRE, pago de deudas pendientes, indexación de las prestaciones y libertad para los dirigentes gremiales injustamente detenidos. Hacemos un llamado a la juventud a que participen, pues vamos a resaltar su día, pero también protestaremos por la situación en la que se encuentra el núcleo", manifestó.

Y es que según detalló el dirigente, en "La Casa Más Alta" los laboratorios y talleres siguen en condiciones deplorables, más del 60% de la sede no cuenta con electricidad, no hay rutas estudiantiles y el servicio de comedor ha estado inactivo durante estas primeras semanas del año 2026.

Vale recordar que la dirección estadal de Vente Venezuela informó ayer que también se unirán a la concentración convocada por los gremios en la UDO.

Aportes

Díaz añadió que este año la gobernación sólo ha hecho un aporte a la universidad: reparar una cancha deportiva.

"De resto seguimos en lo mismo. Intervinieron el departamento de Química desde hace siete meses y sólo han reparado cinco salones y un laboratorio, le quitaron el techo a otro laboratorio y todavía no lo han puesto, esto es una locura, el gobernador (Luis Marcano) va y dice que hará algo y lo deja a medias. La otra vez prometió electricidad para todo el departamento de ingeniería y sólo lleva 20%. Este año no se ha servido ni un desayuno en el comedor y el año pasado el servicio fue intermitente porque la gobernación no aportó dinero, sólo se trabajó con lo poco que enviaba la Opsu", aseguró.

Para finalizar, el secretario general de Sintraudo expresó que espera que los acercamientos con el gobierno de Estados Unidos y las series de medidas económicas que han estado implementando incluyan también planes para mejorar las condiciones de la UDO y los sueldos de los trabajadores.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez