Convenio entre la FVM y la Upel permitirá realizar una maestría en Estrategias de Aprendizajes en Sucre

El Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná concretó el pasado sábado 11 de octubre, un acuerdo con la Universidad Experimental Libertador (Upel) para la realización de una maestría en Estrategias de Aprendizajes, que estará abierta a todos los profesionales que quieran sumarse a estos estudios.

Gregory Quijano, presidente del Sinvema-Sucre Cumaná, explicó que se trata de un convenio que se dio a nivel nacional, entre la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y la Upel, y que ahora se hará efectiva en todas las seccionales.

En el caso de Sucre, la convocatoria abarca tanto a los afiliados de Cumaná y de Carúpano y al tratarse de una convocatoria abierta, da la oportunidad de otros profesionales de inscribirse.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Yajaira Rodríguez, coordinadora del Convenio Upel, Héctor Medina, secretario académico nacional de la FVM y William Figueroa, secretario de finanzas nacional de la FVM.

Proceso

Quijano precisó que el proceso de inscripción se inició desde este lunes y durará hasta el 20 de octubre, en la sede del Sinvema Cumaná, en la Casa del Maestro, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y se dará inicio al cronograma académico a partir del 1 de noviembre.

Resaltó que se trata de un post grado que certifica una universidad con prestigio nacional e internacional.

El convenio permite a sus participantes, sobre todo profesionales del área educativa, tener acceso a estudios quinto nivel, a costos accesibles.

Visitas

Agregó que se harán visitas a todos los municipios del estado, para realizar inscripciones y un censo pormenorizado de los aspirantes, para extender el convenio.

Hasta ahora, hay una data consolidada de 60 aspirantes solo en la ciudad de Cumaná y seguirá el proceso de admisión.

Sucre/ Corresponsalía