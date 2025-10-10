viernes
, 10 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Controlados dos incendios en Lechería sin dejar heridos

octubre 10, 2025

Dos incendios se registraron la tarde de este viernes 10 de octubre en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui.

El primero afectó un vehículo en la avenida Urbaneja y el segundo una vivienda en la urbanización Las Villas, según informó el alcalde Manuel Ferreira a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el mandatario local, ambos incidentes fueron controlados rápidamente por funcionarios de la Policía Municipal, Protección Civil y el cuerpo de Bomberos, sin que se reportaran personas heridas.

No se detallaron las causas de los siniestros.

PC Urbaneja recordó a los ciudadanos que, en caso de emergencia, pueden comunicarse a través de los números de contacto disponibles en su cuenta oficial de Instagram @pc_urbaneja.

Lechería / Redacción Web

