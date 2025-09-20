Congreso de historia de Carúpano servirá de preparación a un evento internacional

El Consejo de Pescadores (Conppa) Río Caribe, del municipio Arismendi del estado Sucre, fue incluido en la delegación que viajará a Shanghái, en China, para determinar cuáles son los implementos que se importarán desde ese país para abastecer al sector pesquero artesanal de todo el país.

La información la dio el vocero del Conppa, William Becerra, quien explicó que se trata de una acción que se derivó de la decisión del presidente Maduro de crear un fondo rotatorio para la adquisición de motores fuera de borda.

A partir de allí se creó la delegación que viajará a China y que deberá determinar cuáles son las herramientas necesarias para que los trabajadores del mar puedan realizar su trabajo.

Discusión

Becerra señaló que se realizó un amplio debate en las poblaciones pesqueras, para discutir sobre la necesidad y la calidad de los motores.

Agregó que van acompañados de técnicos, para evaluar los implementos y traer el beneficio a los pescadores.

Sucre / Corresponsalía Carúpano