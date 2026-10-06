Congresista del Partido Republicano considera viable celebrar comicios presidenciales en Venezuela en 2027

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, del Partido Republicano, afirmó que las elecciones presidenciales en Venezuela deben celebrarse mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, proponiendo el 24 de julio de 2027 como una fecha idónea para realizar la jornada electoral.

En entrevista exclusiva con Edward Rodríguez de Es Noticia Televisión, el legislador norteamericano sostuvo que, previo a la convocatoria de los comicios, resulta indispensable transformar el sistema institucional venezolano, debido a que un proceso desarrollado bajo las condiciones actuales no garantizaría un resultado plenamente democrático.

Díaz-Balart advirtió sobre la necesidad de modificar las instituciones para asegurar comicios libres, señalando que realizarlos con el esquema presente arrojaría los mismos resultados del pasado.

Plan estructurado

El representante explicó que Washington ha tomado como referencia experiencias previas en materia de política exterior para diseñar un plan estructurado en tres fases enfocado en la restitución democrática del país sudamericano.

Asimismo, destacó la importancia de fijar una hoja de ruta clara a través del diálogo y establecer plazos concretos, aunque precisó que la responsabilidad formal de determinar el cronograma electoral recae en la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, a la que reconoce como la última institución legítima de Venezuela.

Díaz-Balart enfatizó que su propuesta es compartida por el Secretario de Estado de Estados UNidos, Marco Rubio.

Panorama

En cuanto al panorama político y la presión internacional, el congresista atribuyó la apertura de la discusión electoral a la firmeza de la política exterior impulsada por el presidente Donald Trump y las Fuerzas Armadas estadounidenses, asegurando que el respaldo de Washington fue determinante para modificar el escenario político tras años de resistencia ciudadana.

Respecto a la situación de los presos políticos, manifestó confianza en que serán liberados en su totalidad como parte del proceso de transición.

Finalmente, concluyó que el principal riesgo para la democratización de Venezuela radicaría en un eventual cambio de signo político en el gobierno de Estados Unidos, afirmando que un retorno de la izquierda al poder en Washington (al hacer referencia a un eventual triunfo del Partido Demócrata) representaría el único factor capaz de frenar dicha transición.

Washington / Redacción Web