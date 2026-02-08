Confirman liberación de Juan Pablo Guanipa, Dignora Hernández, Perkins Rocha y al menos 30 presos políticos más

Distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han verificado hasta el final de la tarde de este domingo más de 30 nuevas excarcelaciones de presos políticos.

Entre los beneficiados con la medida se encuentra el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa quien había sido detenido el 23 de mayo de 2025. En aquel momento Guanipa llevaba 10 meses en clandestinidad. Había tenido una participación activa en la campaña para las presidenciales del 28 de julio de 2024, acompañando a la líder de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado.

“Estoy saliendo en libertad después de casi nueve meses detenidos. Hay mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, y siempre con la verdad por delante”, dijo a su salida.

Otra de las liberaciones verificadas fue la de los activistas de VV: Perkins Rocha (privado de libertad el 27 de julio de 2024); Dignora Hernández (presa desde el 20 de marzo de 2024) y María Oropeza (detenida el 6 de agosto de 2024). Oropeza había transmitido el allanamiento de su casa y su captura en vivo por la red Instagram.

Todos ellos se encontraban recluidos en la sede del Sebin de El Helicoide, en Caracas, centro que está en proceso de clausura.

Más liberados

Según el Foro Penal, el número de excarcelaciones de este domingo supera las 30. Desde el 8 de enero y hasta el pasado sábado el total de liberaciones sumaban 383, mientras aún se esperaba que se otorgara el beneficio a cerca de 600 ciudadanos que aún permanecen privados de libertad.

Otro de los liberados es el activista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Armas, quien fue detenido el 10 de diciembre de 2024.

Según familiares y allegados, habría sido objeto de desaparición forzada, tratos crueles y situaciones de tortura.

También este 8 de febrero fue puesto en libertad Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela en Carúpano, estado Sucre, quien fue aprehendido el 26 de diciembre de 2020.

La lista también incluye a Darío Estrada Perozo, preso desde el 23 de diciembre de 2020; Liomary Chiquinquirá Espina, detenida el 21 de febrero de 2025 y Eduardo Labrador privado de libertad desde el 18 de octubre de 2024.

Caracas / Rodolfo Baptista