Conductores: urge reparación de batea en el sector Viento Fresco

La tarde de este jueves, 17 de julio, una pertinaz lluvia que se prolongó por 30 minutos fue suficiente para que el área de la batea que da acceso al sector Viento Fresco, desde la prolongación de la avenida Boyacá en Anaco, se inundara.

Los conductores y motociclistas que se desplazaron por la zona se quejaron por el mal estado de ese tramo y pidieron al gobierno local que acometa la reparación.

"Allí echaron tierra y es probable que sea para reparar la batea, pero eso tiene más de tres meses que lo rellenaron con escombros y bloques. Ojalá que hagan ese trabajo rápido porque si sigue lloviendo se arrastrará toda la arena y seguiremos en las mismas condiciones. El paso por ahí está muy malo", dijo un conductor, quien se identificó como Gerardo López.

Motorizados que toman esa vía para entrar a Viento Fresco o salir a la avenida José Antonio Anzoátegui también exhortaron al alcalde Jesús Ríos a no demorar la obra.

"Está peligroso eso ahí y cuando llueve, como pasó hoy, es peor porque se llena de agua y no ves si hay hueco o no. Esperemos que trabajen rápido y no lo dejen así", acotó Jhonny Veracierta.

Los peatones también pidieron celeridad para reparar la batea y sanear un bote de aguas negras que está en esa misma zona.

Anaco / Danela Luces