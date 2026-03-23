Conductores solicitan rehabilitación de accesos al elevado de Puerto La Cruz (+Video)

Conductores manifestaron su preocupación, este lunes 23 de marzo, debido a las actuales condiciones de las zonas de acceso al popular elevado de Puerto La Cruz. Alertan que si las autoridades locales no rehabilitan el tramo inicial del puente en ambos sentidos, más de uno terminará con el tren delantero de su vehículo afectado.

En un recorrido hecho por el lugar se observó que en el acceso que está a la altura del Banco de Venezuela, situado en la Av. Municipal, la rejilla está notablemente hundida del lado derecho, a tal punto que hay espacio para casi la mitad de un caucho.

Ante esta situación, la mayoría de los conductores que usan la estructura a diario optan por circular por la parte izquierda de ese canal que conecta con las inmediaciones de la alcaldía de Sotillo. En ese mismo primer acceso, en sentido Puerto La Cruz Barcelona, la rejilla no presenta mayores desperfectos, en comparación con la otra.

Otro punto

Mientras tanto, en el acceso que está a la altura de la sede de la Fiscalía del Ministerio Público la situación se complica otra vez.

Del lado derecho, en sentido Puerto La Cruz - Barcelona, la rejilla está en buen estado, pero antes de eso se formó una zanja que ya presenta una profundidad notable y cuando los vehículos pasan por allí el impacto provoca un sonido alto. Es una situación riesgosa para quienes transitan en carros, camionetas o autobuses, pero más aún para los motorizados.

En el otro canal, sentido Barcelona Puerto La Cruz, la rejilla está doblada en algunas zonas, así que si no se toman correctivos podrían hundirse como ocurrió ya en primer acceso mencionado.

"Eso está súper peligroso para los trenes delanteros. Esa parte está tan hundida que pronto va a caber un caucho completo. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque el elevado lo usa todo el mundo", expresó el conductor Franscico Rodríguez.

Mientras que el motorizado Josué Millán, advirtió que "en cualquier momento podría haber un accidente" si no se rehabilitan las áreas afectadas en el puente.

"Si tú te pones a ver, por allí todo el mundo pasa volado (rápido), así que en cualquier momento puede ocurrir un accidente, bien sea porque alguien caiga en las rejillas o porque frene para no caer o simplemente la esquive, y si viene alguien manejando atrás puede ocasionar un choque. Lo mejor es que corrijan eso antes de que pase a mayores", opinó.

Indigentes

La superficie si luce en buenas condiciones en lo que respecta al asfaltado, al igual que la parte inferior del puente, la cual incluso fue pintada a finales del año pasado.

Sin embargo, la ciudadanía rechaza la presencia constante de indigentes en la zona. Justo este 23 de marzo, a eso de las 10:00 am, se observó a un sujeto durmiendo con una sábana abajo del elevado.

"Yo he visto que algunos niños de la calle se meten debajo de las estructuras del puente y quien sabe si usan eso como guarida", añadió un señor que pasó por el lugar.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez