Conductores están cansados de mal estado de la alcantarilla de la calle Montes

Un riesgo para sus vehículos. Esto es lo que representa la alcantarilla situada en el inicio de la calle Montes de Puerto La Cruz, a pocos metros del Cuerpo de Bomberos.

Y es que la estructura no sólo está desgastada, sino que además se hunde notablemente cada vez que recibe el peso de un vehículo y esto afecta el tren delantero de las unidades de transporte.

Sólo basta con estar unos minutos en el lugar para observar cómo la mayoría de los conductores reducen la velocidad al mínimo, cuando van a transitar por la zona afectada para evitar males mayores.

"Cada vez que paso por allí me da mucha molestia, porque ya esto tiene desde el año pasado y no lo han arreglado. En las mañanas se han formado colas de carros que vienen de la avenida y cruzan en la calle Montes, porque todo el mundo pasa despacio para no dañar los cauchos, los amortiguadores o los muñones", manifestó el transportista José Ramírez.

Estrategias

Es importante mencionar que esta zona no sólo es transitada a diario por vehículos pequeños, camionetas y motos, sino también por un gran número de gandolas.

Y además de las malas condiciones de la alcantarilla, los conductores que suelen utilizar esta vía deben esquivar las troneras y huecos que hay cerca del lugar antes mencionado.

"En las mañanas es difícil hacer el zigzag que aplica todo el mundo para esquivar las partes más feas de la vía, pero cuando no hay muchos carros, mucho pasamos la alcantarilla y luego nos echamos más hacia el centro o pasamos al otro canal que está menos deteriorado para cuidar más el carro. Aquí se tiene que hacer una buena rehabilitación de la calle y cambiar esa alcantarilla que pronto se puede poner imposible de transitar. Uno sufre cuando mete su carro por allí", añadió el señor Carlos Morales, quien reside en la urbanización Chuparín.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez