Conductores claman por reparación de semáforo de la Av. 5 de julio de Puerto La Cruz 

Pese a las numerosas quejas que hay constantemente, el semáforo ubicado en el cruce de la Av. 5 de julio con la calle Sucre de Puerto La Cruz sigue dañado.

Este lugar ha sido centro de anarquía desde hace varios meses y hasta la fecha las autoridades locales no han realizado las gestiones para reparar este regulador de tránsito vehícular.

En abril de 2024 surgieron las primeras denuncias relacionadas a la avería del equipo y durante el año pasado hubo más de un reporte de la situación por parte de conductores que frecuentan la zona, sin embargo, todo sigue igual.

Quienes transitan por la zona ven a uno y otro lado antes de cruzar, tocan corneta para avisar al que viene en sentido contrario, pegan uno que otro grito si lo consideran necesario, y luego avanzan por esta vía, que es una de las más concurridas de la ciudad porteña a diario.

Conductores consultados afirman que "hay algo de orden" en el lugar sólo cuando habilitan funcionarios de tránsito para dirigir el tráfico vehícular, ante la inoperatividad del semáforo.

"Tenemos años en esta situación y siempre estamos en riesgo de accidente. Cuando están los policías disminuye el caos, pero de resto es un desorden. Lo peor es que esto se ha reportado muchas veces, incluso la semana pasada estaba guindando uno de los focos del semáforo, se hizo el llamado, vinieron a quitarlo, pero no dijeron nada de que iban a reparar el semáforo. Es muy importante que lo activen, ya que esta es la principal vía del centro de Puerto La Cruz", comentó el taxista Luis Rodríguez.

Desorden

A juicio del motorizado José Marcano, mientras esté inactivo el semáforo "todo el mundo hará lo que le dé la gana" al momento de transitar por el cruce de la Avenida 5 de julio con calle Sucre.

Aseguró que el riesgo es mayor durante las primeras horas de los días sábado y domingo.

"Cuando apenas está amaneciendo los fines de semana todo el mundo viene volando. Hace unos días hubo un accidente por eso mismo y la verdad es que los policías dirigen el tránsito de vez en cuando. Ya tenemos muchos años con este problema, así que hacemos un llamado a las autoridades a que se aboquen a arreglar este semáforo", concluyó.

Cabe recordar que el año pasado, la alcaldía reparó varios semáforos de la ciudad porteña, pero los conductores no entienden por qué no han hecho lo propio con el de la Av. 5 de julio.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez