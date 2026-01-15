Concluyó la reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue "muy bien", pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.

La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso.

La líder opositora tiene previsto dar una rueda de prensa a las 4:00 pm en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.

El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que EE.UU. detuviera a Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Washington / EFE