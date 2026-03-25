Concejales y transportistas fijan nuevas tarifas de pasaje en El Tigre

Durante un encuentro entre concejales y representantes del sector transporte del municipio Simón Rodríguez, del estado Anzoátegui, este martes, 24 de marzo, quedó oficialmente fijado el nuevo esquema tarifario del pasaje en la jurisdicción.

De acuerdo con lo estipulado en la Gaceta Municipal N° 9948, en concordancia con la Gaceta Nacional N° 43.335, el costo del traslado dentro del perímetro urbano de El Tigre se estableció en 150 bolívares para las unidades de 4 y 5 puestos, mientras que para los autobuses la tarifa se fijó en 100 bolívares.

Ruta suburbana

En cuanto a la ruta suburbana, que conecta a El Tigre con San José de Guanipa (El Tigrito), el costo del pasaje será de 220 bolívares en vehículos de 4 y 5 puestos, y de 120 bolívares en unidades colectivas o autobuses.

El concejal José Brito, presidente de la comisión de Servicios Públicos del órgano legislativo, añadió que acordaron respetar las tarifas establecidas, garantizar el pasaje estudiantil, con descuento de 50%, y mantener el beneficio gratuito para los adultos mayores y personas con discapacidad.

El Tigre / Damary Díaz