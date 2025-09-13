Concejal denuncia que un centenar de trabajadores de la Alcaldía de Casanay tienen los sueldos suspendidos

El concejal opositor y dirigente sindical en Andrés Eloy Blanco del estado Sucre, Héctor Cova, denunció que este viernes, un importante grupos de trabajadores contratados de la Alcaldía de ese municipio se quedaron sin cobrar sus quincenas, situación que no es la primera vez que ocurre.

El edil, quien también es parte del gremio que ampara a los afectados, calificó el hecho como una burla, un engaño y una discriminación, que afecta a un centenar de padres y madres de familia, que laboran en la institución.

Precisó que estas personas, a pesar de estar y seguir laborando, fueron suspendidos de la nómina de pago del Sistema Patria, sin darles explicaciones ni causales contempladas en la Ley Orgánica del Trabajo (Lott).

Promesa

Señaló que la burla continuó cuando directores y jefes inmediatos de estos trabajadores continuaron manifestando que sí iban a hacer efectivo el pago del bono de guerra, “cuando realmente sabían que esto era imposible hacer”.

Destacó que estos trabajadores laboran y no reciben pago desde el 30 de agosto, “y sabemos que la alcaldía no les va a reintegrar lo dejado de percibir causando un gran daño a estas familias que hoy esperaban que los que dirigen la alcaldía resarcieran los daños causado”.

Insistió en que todo fue una burla, a pesar que estos continúan en sus labores, “hacemos un llamado a hacer justicia social porque todo el que trabaja tiene derecho a comer”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano