Con proyecto "Regreso al agua" aspiran rescate de la cuenca El Rincón

La Fundación Prosperi y el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) presentaron formalmente en la población de El Rincón, municipio Benítez del estado Sucre, el proyecto "Regreso al agua", con el cual esperan recuperar el suministro de agua de la zona

La intención es el rescate de la cuenca que abastece al sector y a varios caseríos cercanos, con la siembra de cafetales y otras especies de árboles.

Manuel Trillo, en representación del Minec, explicó que se trata de revitalizar la cuenca en un lapso de tres años y que en cinco, tanto El Rincón como pueblos cercanos vean recuperado el caudal de agua que reciben en sus hogares.

"A partir de los cinco años debemos ver un equilibrio en los recursos hidricos de la zona".

El consultor jurídico de la Fundación Prosperi, señaló que el proyecto tiene la finalidad principal de beneficiar a la población local a través de la mejora en su calidad de vida.

Beneficio

Carmen Rosal, vocera de la Comuna Puerta de Paria, evaluó positivamente el proyecto y agradeció, en nombre de su comunidad, la propuesta de los dos entes.

Señaló que han tenido problemas con los acuíferos, que han sido deforestados, y esperan que con el proyecto puedan rescatarlos de manera efectiva.

José Rodríguez, del Consejo Comunal El Calvario, calificó el proyecto como ambicioso y provechoso para la población de El Rincón."Sin agua no hay vida, por eso traerá grandes beneficios a la población de El Rincón, con la plantación de árboles de café y otras especies".

Sucre / Corresponsalía Carúpano