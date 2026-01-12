Con normalidad se reinició el año escolar en las 142 instituciones educativas del municipio Bermúdez

Este lunes se reanudaron las clases en las instituciones educativas del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, luego del asueto navideño y tras la incertidumbre que generó el ataque norteamericano a la zona central del país, el pasado 3 de enero.

En la Unidad Educativa República de Haití, en el centro de Carúpano, su directora Rosángel Hernández, reportó una asistencia cercana al 50% de la matrícula de la mañana y esperaban los números del turno de la tarde.

Calificó la asistencia como bastante “regular” y el inicio de la jornada totalmente normal, con la izada de la bandera, actividades cívicas y relacionadas con el segundo momento del año escolar.

Lo que se espera

Hernández señaló que esperan que este martes se complete la matrícula, con los niños que no asistieron este martes. “El primer día es siempre más bajo”.

La docente informó que desde el inicio de año se estableció la brigada y se actualizó el plan de contingencia de la escuela, para atender cualquier imprevisto que se pueda presentar.

En el Complejo Educativa Pedro José Salazar, con una matrícula de 936 estudiantes, este lunes asistieron cerca de 200 estudiantes en la mañana.

Su directora, Odalis Rosario, que el inicio del año escolar se realizó en paz y con actividades cívicas pautadas.

La docente resaltó que conformaron su brigada preventiva y se vienen formando para atender las brigadas estudiantiles y del personal.

Despliegue

Desde el Complejo Educativo María de Vera en Charallave, Isaac Montaño, director del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa de Bermúdez, informó que en municipio iniciaron actividades 142 instituciones. “Ya nuestros estudiantes están en las aulas”.

Montaño recalcó la normalidad del proceso y el despliegue de seguridad para garantizar la paz en los entes educativos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano