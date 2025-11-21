Con la “Caminavidad” en familia arrancan las fiestas de fin de año en la ciudad de Carúpano

La Navidad llegará a Carúpano, en el estado Sucre, con una caminata, en la cual los participantes podrán exhibir su espíritu festivo con gorras, franelas, guantes y todo tipo de vestimenta que refleje la mejor época del año.

José Leonardo Termini, organizador de la “Caminavidad”, señaló que se trata de un evento que busca aglutinar a la familia carupanera para disfrute del arranque de la temporada, con una marcha desde la plaza Bolívar hasta el sector Perimetral, frente al hotel Eurocaribe, donde además se encenderán las luces navideñas con una instalación sorpresa y se realizarán presentaciones culturales.

Programa

Termini, quien también es el gerente del hotel Eurocaribe, adelantó que quienes quieran disfrutar de platos navideños y disfrutar de la programación que tienen para la época también podrán hacerlo.

Adelantó que tienen una amplia agenda de eventos, que incluye presentaciones de grupos locales y un concierto para los más jóvenes.

Invitó este viernes a la familia carupanera a pasar una tarde y noche diferentes y acercarse a la programación que tienen preparada desde las 4 de la tarde.

Sucre / Corresponsalía Carúpano