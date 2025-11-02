Con hit de Eliézer Alfonzo Jr., Magallanes dejó en el terreno a Caracas

Tras un sensacional y cerrado encuentro de principio a fin, en el que hubo buen pitcheo y batazos oportunos de lado y lado, los Navegantes del Magallanes sacaron la mejor parte y dejaron en el terreno a su eterno rival, Leones del Caracas, con pizarra final de 5 carreras por 4 gracias a batazos importantes de Luis Sardiñas y Eliézer Alfonzo Jr.

Según Ángel Conde, jefe de prensa de Magallanes, el protagonista de la noche fue Fonzy Jr, quien con las bases llenas, dos outs en la pizarra y Eduardo Figueroa en la loma, conectó imparable por el medio del campo para impulsar la carrera de la quinta victoria de la campaña para los turcos en las piernas de Andrelton Simmons.

“Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de tomar ese turno en el inning. Siempre trato de afrontarlos de la misma manera, con el mismo enfoque. Todos sabemos lo que representa un juego de esta rivalidad, no es un secreto que la adrenalina sube, y creo que el de hoy ha sido el más especial que he vivido”, expresó Alfonzo Jr. luego del compromiso y acompañado de su madre, quien por primera vez lo veía jugar en un Caracas-Magallanes.

“Día a día salgo a dar lo mejor de mí. Pudimos mantenernos firmes, con la cabeza en alto y luchamos hasta el último out, y Dios nos premió con la victoria”.

Acciones del duelo

El compromiso inició con Junior Guerra como abridor por los filibusteros, quien nuevamente demostró porqué lleva la batuta en la rotación al lanzar 6.1 entradas en las que permitió seis imparables y solo un carrera que fue sucia, además, regaló par de boletos y ponchó a cuatro de los 26 rivales que enfrentó. Con esta actuación, bajó a 2.49 su efectividad.

En el lado del Caracas, el norteamericano JC Keys hizo lo propio al completar 4.0 episodios de labor en los que solo permitió un incogible, pasó por la guillotina a tres navieros y otorgó un pasaporte en lo que significó su segunda presentación de la campaña y primera apertura.

Todo se mantuvo cerrado hasta la baja del sexto cuando la Nave abrió el box score. Después de dos outs en la pizarra, y ante el recién ingresado Yoimer Camacho, el jardinero Ángel Reyes aprovechó el primer pitcheo del turno para soltar doblete por el jardín izquierdo que llevó hasta el plato a Nelson Rada desde la intermedia, quien a su vez había pegado imparable y avanzado por rodado de Rougned Odor.

Sin embargo, los capitalinos respondieron de manera inmediata en el séptimo capítulo, también luego de dos outs y con Felipe Rivero en la loma en sustitución de Guerra, cuando Harold Castro soltó sencillo al izquierdo para impulsar a José Rondón, quien a su vez había tomado boleto y avanzado a la intermedia por un passed ball.

Pero lo más vibrante quedaría para la parte final del choque. En el octavo episodio los dirigidos por Eduardo Pérez retomaron la ventaja cuando con las bases llenas Renato Núñez se sacrificó con elevado al derecho para llevar al plato a Nelson Rada, y luego Ángel Reyes llegó a la registradora con error en fildeo del segunda base en batazo de Tucupita Marcano.

Leones mostró su garra