Con dos partidos arrancaría La Copa en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba

diciembre 4, 2025
El "Lumumba" Estaba albergaría su primer torneo de baloncesto tras ser reinaugurado un par de meses atrás /Foto: Cortesía

Con una jornada de dos encuentros arrancaría este jueves 4 de diciembre la primera edición del torneo de baloncesto La Copa, en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Los equipos Smart y Team 23 de Enero serían los protagonistas del duelo inaugural del certamen, que se disputaría en el recinto portocruzano a partir de las 6:00 pm. A segunda hora (8:00 pm), se verían las caras Halcones y Espejo.

La acción del campeonato continuará el viernes 5 y sábado 6 del presente mes, con dos partidos en cada fecha para completar la primera de tres semanas que tendrá de duración la contienda. Vale acotar que la entrada a los juegos es gratuita.

Resto de partidos

Tanto viernes como sábado se mantendrán los horarios de la jornada inaugural. En el segundo día del torneo Team 4 Caras y Team 22 de Enero se verán las caras, para que luego lo hagan Costeros y Halcones.

La actividad en el recién renovado "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz seguirá el tercer día con duelos entre Cerezos y Team 4 Caras, además de PNB vs Costeros.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo

