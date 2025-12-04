Con dos partidos arrancaría La Copa en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba

Con una jornada de dos encuentros arrancaría este jueves 4 de diciembre la primera edición del torneo de baloncesto La Copa, en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Los equipos Smart y Team 23 de Enero serían los protagonistas del duelo inaugural del certamen, que se disputaría en el recinto portocruzano a partir de las 6:00 pm. A segunda hora (8:00 pm), se verían las caras Halcones y Espejo.

La acción del campeonato continuará el viernes 5 y sábado 6 del presente mes, con dos partidos en cada fecha para completar la primera de tres semanas que tendrá de duración la contienda. Vale acotar que la entrada a los juegos es gratuita.

Resto de partidos

Tanto viernes como sábado se mantendrán los horarios de la jornada inaugural. En el segundo día del torneo Team 4 Caras y Team 22 de Enero se verán las caras, para que luego lo hagan Costeros y Halcones.

La actividad en el recién renovado "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz seguirá el tercer día con duelos entre Cerezos y Team 4 Caras, además de PNB vs Costeros.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo