Con despliegue de 3.700 funcionarios, Nueva Esparta refuerza seguridad para Semana Santa

Con un despliegue de 3.700 funcionarios de seguridad, el estado Nueva Esparta se alista para recibir la temporada de Semana Santa, según informó el vicealmirante Pedro Elías González Rubio, comandante de la ZODI-71 Nueva Esparta. La cifra representa un incremento con respecto a los 3.320 efectivos que custodiaron la entidad durante el asueto de Carnaval, con el propósito de garantizar la protección de residentes y turistas.

El vicealmirante destacó que el objetivo principal es mantener la tendencia de incidencia cero reportada en los Carnavales, utilizando la experiencia previa como una práctica exitosa para este período vacacional que se caracteriza por una mayor afluencia de personas. La entidad insular espera recibir a miles de visitantes durante los días de la Semana Mayor.

Además del aumento de personal, las autoridades informaron una expansión en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC). El despliegue pasará de 58 a 71 puntos de control, los cuales estarán distribuidos estratégicamente a lo largo de las principales carreteras y zonas costeras de la Perla del Caribe. Estas unidades trabajarán de manera articulada para vigilar el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

El plan de seguridad contempla un monitoreo especial en las áreas de playa y puertos, donde se contará con el apoyo de la ZODI Marítima Insular y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). Las autoridades mantendrán operativos preventivos durante los fines de semana previos a la Semana Mayor para garantizar el orden y la protección de los bañistas.

El vicealmirante González Rubio subrayó que estos operativos se mantendrán activos todos los fines de semana previos mediante despliegues preventivos, con el propósito de consolidar a la entidad insular como un destino seguro durante una de las temporadas turísticas más importantes del año.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero