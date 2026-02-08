Con concentraciones y caravana a El Helicoide celebran excarcelaciones y exigen libertad

Con concentraciones, caravanas y encuentros familiares, los venezolanos celebraron en varios estados del país la excarcelación de al menos 30 presos políticos este domingo 8 de febrero.

Los dirigentes políticos excarcelados se concentraron frente a El Helicoide en Caracas donde expresaron su apoyo a los familiares de todas las personas que continúan privadas de libertad.

"Es una felicidad agridulce porque son muchos los que aún permanecen en cautiverio. Por eso hoy no estamos aquí celebrando precisamente la libertad. Hoy estamos aquí incorporándonos a esta lucha que llevan los familiares desde hace más de 30 días", dijo María Oropeza en las afueras de El Helicoide, quien agradeció el apoyo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y al gobierno de Estados Unidos.

Gratitud

En la protesta frente al centro de detención también estuvieron Catalina Ramos y Dignora Hernández, quienes agradecieron por no olvidarlas y aseguraron que mantendrán la lucha por la libertad de todos los presos políticos y de Venezuela.

En Caracas, el encuentro empezó en la parroquia El Paraíso, en el municipio Libertador donde los vecinos se concentraron para recibir al exconcejal Jesús Armas.

"Hoy con más fuerza que mucho antes les decimos con dignidad que no nos quebraron, que no nos doblegamos, que no vamos a obedecer y lo que viene de ahora en adelante es una lucha incansable hasta que logremos tener la libertad", dijo Armas.

Al sitio, llegó posteriormente Juan Pablo Guanipa.

"Estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías…" afirmó Guanipa en su intervención.

El dirigente de Primero Justicia agradeció a Dios y señaló a los presentes que la tarea en estos momentos en el presente y hacia el futuro es "inmensa, grandísima y es una tarea que tenemos que llevar todos en unidad. Yo apuesto a la unidad, apuesto a que juntos podamos diseñar el país que queremos y el chavismo tiene que tener espacio en la Venezuela que queremos construir".

Tras el evento en El Paraíso, salieron en caravana para El Helicoide.

Caracas / Tal Cual