‎Comparsas y carrozas llenaron de color y alegría la avenida Municipal de Puerto La Cruz en Carnaval

‎Desde el viernes 14 hasta el martes 17 de febrero, la avenida Municipal de Puerto La Cruz fue el punto de encuentro para que la ciudadanía disfrutara de los desfiles de comparsas, carruseles y trajes individuales, que son parte de la tradición en Carnaval.

‎Este año, según lo programado por la Corporación de Turismo de Sotillo (Corpoturs), la colorida caravana partió cada día, pasadas las 4:30 pm, desde el elevado de Puerto La Cruz y finalizó en la popular Torre Porteña.

Los desfiles se desarrollaron con total normalidad al son del calipso, el género musical que marca la pauta en las fiestas carnestolendas.

‎Cientos de personas acudieron a diario a estas actividades organizadas en la Av. Municipal, así como a las presentaciones musicales realizadas en el espigón del Paseo de la Cruz y el Mar.

‎Allí ofrecieron conciertos diferentes artistas y agrupaciones, entre las cuales, destacan Tambor Urbano, Grupo Karú, Dj Carlos Bronco, Criollos House, Grupo Calipso Apolo 3C, Julito Ramos y su orquesta y Baruanda.

Es importante mencionar que este año la temporada en Sotillo fue bautizada por el alcalde Jesús Marcano como Carnavales Culturales "Armando Núñez" 2026.

Se espera que en los próximos días Corpoturs presente un balance sobre todas las actividades recreativas realizadas durante el asueto y la cantidad de personas que participaron en las mismas.

‎Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez