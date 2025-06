‘Cómo entrenar a tu dragón’ desplaza a ‘Lilo and Stitch’ en su estreno

La película de acción y fantasía ‘Cómo entrenar a tu dragón’ (‘How to train your dragon’) lideró las taquillas estadounidenses en su estreno el fin de semana con una recaudación de 83 millones de dólares, y le arrebató a ‘Lilo and Stitch’ el reinado que ocupaba desde finales de mayo.

La nueva versión de acción real de Universal, basada en la película animada del mismo nombre de 2010, se estrenó también en España el día 13 y en Latinoamérica el 15, con lo que suma 197,8 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

‘Cómo entrenar a tu dragón’ (‘How to train your dragon’) dejó en un segundo lugar, y bastante distanciado, a ‘Lilo & Stitch’, que se mantuvo en primera posición durante tres semanas, aunque esta última apenas llegó a recaudar 15,5 millones de dólares, según la web especializada Box Office Mojo.

Suma del filme de Disney

Sin embargo la producción de Disney ostenta cifras exitosas, con los 366 millones de dólares que lleva sumados a nivel local y 858 en todo el mundo.

Con ligeras variaciones en el elenco y una gran similitud a la original cinta animada de DreamWorks, el filme promete consolidarse como un gran favorito para los fanáticos.

Los Ángeles / EFE