Comité de Usuarios del Transporte se mantiene desplegado para garantizar el cumplimiento de la gaceta oficial

El presidente del Comité de Usuarios del Transporte del municipio Simón Bolívar, Pablo Malavé, informó que se mantienen desplegados en las diferentes paradas para garantizar el cumplimiento de la nueva gaceta oficial Nº 43.284, de fecha 26 de diciembre de 2025.

Señaló que, además de velar que los transportistas cumplan con las tarifas establecidas: Bs 60 en bus, Bs 90 en buseta y Bs 120 en carrito por puesto, también están pendientes de que se respete lo relacionado al pasaje preferencial.

Y es que según el documento, las mujeres a partir de 55 años y los hombres a partir de 60 años, considerados adultos mayores, así como las personas con discapacidad, tendrán el pasaje gratuito en el transporte urbano. Mientras que los estudiantes, deben cancelar sólo el 50% de la tarifa.

"Hemos tenido una serie de denuncias que estamos atendiendo a través del Instituto de Transporte, conjuntamente con el Comité de Usuarios y la consultoría jurídica y nos apoyamos en las instituciones de la alcaldía ¿para qué?, para que ellos nos acompañen a hacer las visitas para hacerles saber a las directivas de las líneas, que se tiene que hacer respetar eso y que sus afiliados cumplan con esas condiciones, toda vez que si no cumplen pueden tener sanciones", expresó.

De acuerdo a Malavé, el mayor número de quejas va enfocado en el cobro completo del pasaje preferencial.

Abordaje

Según Malavé, esta semana estuvieron en las paradas que están en las inmediaciones del sector La Chica, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios, siendo Mesones una de ellas.

"Siempre hemos venido haciendo este trabajo, pero ahora con ese aumento que apareció el 30 de diciembre que nos agarró fuera de base, porque normalmente los ajustes ocurren en marzo o en octubre, tenemos más actividad porque hay muchas denuncias en la calle", indicó.

Este jueves el Comité de Usuarios se encontraba desplegado en la parada de Tronconal que está en las inmediaciones de la plaza Miranda, donde corregían algunas irregularidades en el trato preferencial. Malavé dijo que ya habían atendido unas quejas de algunas líneas de carritos por puesto que van hacia Lechería que, al parecer, estaban cobrando más de lo establecido.

"No todos los usuarios saben que el pasaje fue ajustado y nos mantenemos desplegados, informando para prevenir los malos entendidos. En diciembre hicimos un gran trabajo para explicarle a la gente y eliminar la confrontación, buscar el respeto entre los usuarios y los operadores y esperamos que ese trabajo no se vaya a perder ahora", enfatizó Malavé.

Barcelona / Elisa Gómez