Comité de Usuarios del Transporte inició supervisiones en el marco del regreso a clases en Barcelona

El presidente del Comité de Usuarios del Transporte de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, Pablo Malavé, informó que iniciaron este lunes 15 de septiembre la jornada de supervisiones en el marco del regreso a clases, en Barcelona.

"Por instrucciones del presidente del Instituto Autónomo de Movilidad, Vialidad y Transporte del municipio Simón Bolívar hemos iniciado el plan de trabajo, visitando todas las paradas, para verificar que se cumpla lo concerniente a la gaceta oficial y que los estudiantes sean tratados como debe ser, con los Bs 10 que pagan", expresó.

Según Malavé, este lunes comenzaron la jornada en las paradas ubicadas entre la Fuente Luminosa y La Chica: Mayorquín, Mesones, La Ponderosa, El Viñedo, La Orquídea y Cruz Verde.

Realidad

"Aunque no se ha reportado tanta movilización estudiantil porque están comenzando las clases, hemos visto gran aceptación de los conductores porque el año escolar para ellos es una fiesta, porque crece la cantidad de usuarios", dijo.

Malavé destacó que el Comité va a seguir en la calle trabajando, no solamente para velar la atención de los estudiantes, sino también de los adultos mayores, las personas con discapacidad; así como de los usuarios en general.

"Vamos a seguir visitando estas paradas, que son las más fuertes, así como las del resto del municipio para que se cumpla lo establecido en la gaceta", culminó Malavé.

Barcelona / Elisa Gómez