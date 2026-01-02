Comité de Presos Políticos confirmó al menos 55 excarcelaciones luego del inicio del año

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reportó que hasta la noche de este jueves 1 de enero se habían confirmado al menos 55 excarcelaciones, en el marco de una nueva jornada de liberaciones registradas desde la madrugada.
La Organización No Gubernamental (ONG) precisó que 54 de las personas excarceladas se encontraban recluidas en la cárcel de Tocorón (Aragua) y una en el Rodeo I (Miranda).
“Seguimos trabajando de forma colectiva, superando los obstáculos de la opacidad, el miedo y el silencio institucional, para verificar cada caso y actualizar con rigor los registros construidos desde la sociedad civil”, apuntó el Clippve a través de un comunicado.
De acuerdo con el testimonio de madres y familiares de los privados de libertad, cerca de las 4:00 am del jueves habrían salido del penal de Tocorón un autobús Yutong, dos Encavas y una Van, trasladando a personas que se encontraban presas por motivos políticos.
Según versiones preliminares, los beneficiados con la medida otorgada por el Gobierno serían 87 ciudadanos detenidos en el contexto de la crisis generada luego de las elecciones presidenciales del 2024, provenientes de Caracas, Miranda, Barinas, Bolívar, Falcón, Zulia, Lara, Carabobo y Yaracuy, entre otros estados.
“A pesar de estas liberaciones, se estima que al menos 89 presos políticos continúan detenidos en esta cárcel ubicada en la región central el país”, agregó la ONG.
A comienzos de la semana, el Clippve confirmó la liberación de 63 detenidos luego del 24 de diciembre, cifra que contrataba con la versión oficial que contabilizaba 99 excarcelados.
En esta primera fase se incluyeron tres adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres.
“Estos datos se obtuvieron en un contexto de opacidad oficial, miedo y represión, donde muchas familias aún temen hablar o confirmar públicamente la liberación de sus seres queridos, lo que dificulta con exactitud el número total de casos”, puntualizó la ONG.
Según el último reporte de la ONG Foro Penal, correspondiente al 20 de diciembre, en el país existían más de 900 personas privadas de libertad por razones políticas.
De acuerdo con el Clippve, la lista de personas liberadas el 1 de enero que se encuentran confirmadas son:
Excarcelados desde Tocorón:
1.Abraham Cadenas
2.Adolfredo Catarí (Puerto Cabello)
3.Ángel Soto
4.Ángel Viamonte (Bolívar)
5.Anthony Araujo
6.Carlos Alfredo Pérez Meza (Los Teques)
7.Carlos Eduardo Moncayo
8.Clemente Obispo
9.Cleiver González
10.Daniel Chirinos Goyo
11.Deiby Rosales
12.Diego Lizcana
13.Diego Pérez
14.Dilan Herrera
15.Diosman Mejías
16.Edy Parucho
17.Elvin Alfonso Fuentes
18.Emerson Sirit
19.Gabriel Mantilla
20.Gilbert León
21.Ilvin Solano
22.Israel Moisés Crespo Sulbarán (Lara)
23.Jean Carlos Mejías
24.Jean Neuomar Sánchez
25.Jesús Enrique Barreto Juárez
26.Jesús González (Yaracuy)
27.Jesús Orta Hernández
28.Jonathan Estévez
29.Jorge Javier Rodríguez
30.José Ángel Reyes Agüero
31.Juan Carlos Vargas
32.Julio César Montiel
33.Julio Itriago
34.Keiber José Catire Rebolledo (Los Teques)
35.Lauco Díaz
36.Leandro Maita (Anzoátegui)
37.Luis Daniel Muñoz
38.Luis González
39.Luis Marín
40.Luis Osuna
41.Moisés Castro
42.Moisés Tesorero
43.Rafael Crespo (Lara)
44.Ramón López (Yaracuy)
45.Ramses Sequera (Puerto Cabello)
46.Robert Jansasoy (Cabudare, Lara)
47.Robinson Chica (Coro)
48.Rubén Darío Almeida Rosales (Guanare)
49.Santiago Alejandro García Pérez (Carabobo)
50.Wilmer Alexander Sánchez Gudiño (Guanare)
51.Yeferson Molina (Guárico)
52.Yhon Andrys Hernández
53.Yoaldimir Torres Jiménez
54.Yordan Leonardo Moreno
Excarcelado desde Rodeo I:
55.Jonathan Guillermo Torres Duque
Caracas / Rodolfo Baptista