Comité de Presos Políticos confirmó al menos 55 excarcelaciones luego del inicio del año

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reportó que hasta la noche de este jueves 1 de enero se habían confirmado al menos 55 excarcelaciones, en el marco de una nueva jornada de liberaciones registradas desde la madrugada.

La Organización No Gubernamental (ONG) precisó que 54 de las personas excarceladas se encontraban recluidas en la cárcel de Tocorón (Aragua) y una en el Rodeo I (Miranda).

“Seguimos trabajando de forma colectiva, superando los obstáculos de la opacidad, el miedo y el silencio institucional, para verificar cada caso y actualizar con rigor los registros construidos desde la sociedad civil”, apuntó el Clippve a través de un comunicado.

De acuerdo con el testimonio de madres y familiares de los privados de libertad, cerca de las 4:00 am del jueves habrían salido del penal de Tocorón un autobús Yutong, dos Encavas y una Van, trasladando a personas que se encontraban presas por motivos políticos.

Según versiones preliminares, los beneficiados con la medida otorgada por el Gobierno serían 87 ciudadanos detenidos en el contexto de la crisis generada luego de las elecciones presidenciales del 2024, provenientes de Caracas, Miranda, Barinas, Bolívar, Falcón, Zulia, Lara, Carabobo y Yaracuy, entre otros estados.

“A pesar de estas liberaciones, se estima que al menos 89 presos políticos continúan detenidos en esta cárcel ubicada en la región central el país”, agregó la ONG.

Miedo a confirmar liberaciones

A comienzos de la semana, el Clippve confirmó la liberación de 63 detenidos luego del 24 de diciembre, cifra que contrataba con la versión oficial que contabilizaba 99 excarcelados.

En esta primera fase se incluyeron tres adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres.

“Estos datos se obtuvieron en un contexto de opacidad oficial, miedo y represión, donde muchas familias aún temen hablar o confirmar públicamente la liberación de sus seres queridos, lo que dificulta con exactitud el número total de casos”, puntualizó la ONG.

Según el último reporte de la ONG Foro Penal, correspondiente al 20 de diciembre, en el país existían más de 900 personas privadas de libertad por razones políticas.

Lista de excarcelados

De acuerdo con el Clippve, la lista de personas liberadas el 1 de enero que se encuentran confirmadas son:

Excarcelados desde Tocorón:

1.Abraham Cadenas

2.Adolfredo Catarí (Puerto Cabello)

3.Ángel Soto

4.Ángel Viamonte (Bolívar)

5.Anthony Araujo

6.Carlos Alfredo Pérez Meza (Los Teques)

7.Carlos Eduardo Moncayo

8.Clemente Obispo

9.Cleiver González

10.Daniel Chirinos Goyo

11.Deiby Rosales

12.Diego Lizcana

13.Diego Pérez

14.Dilan Herrera

15.Diosman Mejías

16.Edy Parucho

17.Elvin Alfonso Fuentes

18.Emerson Sirit

19.Gabriel Mantilla

20.Gilbert León

21.Ilvin Solano

22.Israel Moisés Crespo Sulbarán (Lara)

23.Jean Carlos Mejías

24.Jean Neuomar Sánchez

25.Jesús Enrique Barreto Juárez

26.Jesús González (Yaracuy)

27.Jesús Orta Hernández

28.Jonathan Estévez

29.Jorge Javier Rodríguez

30.José Ángel Reyes Agüero

31.Juan Carlos Vargas

32.Julio César Montiel

33.Julio Itriago

34.Keiber José Catire Rebolledo (Los Teques)

35.Lauco Díaz

36.Leandro Maita (Anzoátegui)

37.Luis Daniel Muñoz

38.Luis González

39.Luis Marín

40.Luis Osuna

41.Moisés Castro

42.Moisés Tesorero

43.Rafael Crespo (Lara)

44.Ramón López (Yaracuy)

45.Ramses Sequera (Puerto Cabello)

46.Robert Jansasoy (Cabudare, Lara)

47.Robinson Chica (Coro)

48.Rubén Darío Almeida Rosales (Guanare)

49.Santiago Alejandro García Pérez (Carabobo)

50.Wilmer Alexander Sánchez Gudiño (Guanare)

51.Yeferson Molina (Guárico)

52.Yhon Andrys Hernández

53.Yoaldimir Torres Jiménez

54.Yordan Leonardo Moreno

Excarcelado desde Rodeo I:

55.Jonathan Guillermo Torres Duque

Caracas / Rodolfo Baptista