Comité de Presos Políticos alertó a la ONU sobre nueva “escalada represiva” en el país tras detención de Maduro

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) hizo este lunes 5 de enero un llamado de alerta a la comunidad internacional y a las instancias de defensa de los Derechos Humanos adscritas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), acerca de una nueva “escalada represiva” que se estaría desarrollando en el país tras la captura y traslado a EE.UU. de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condene de manera enfática las políticas violatorias de los derechos humanos, documente las nuevas arbitrariedades y exija el cese inmediato de la persecución política en Venezuela”, señaló la Organización No Gubernamental (ONG) a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

El Comité denunció que, en el contexto de la actual crisis política, se registró la “detención arbitraria” de ocho periodistas (cinco de los cuales continúan bajo custodia). La mayoría de las aprehensiones ocurrieron en las inmediaciones de la Palacio Federal Legislativo, mientras se realizaban labores de cobertura del acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) de acuerdo con reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).

Asimismo, se indicó que periodistas de agencias internacionales habrían sido “hostigados, detenidos y sometidos a maltratos, incluyendo el borrado de material audiovisual, por ejercer su labor informativa en zonas fronterizas”.

Presos incomunicados e instalación de alcabalas

El Clippve también advirtió sobre la situación de incomunicación en que se encuentran personas detenidas por motivos políticos en distintos penales del país, además de la suspensión de visitas familiares y legales, situación que agravaría el “estado de vulnerabilidad de los presos” constituyendo “una grave violación al debido proceso y a las garantías mínimas”.

De igual forma, la ONG señaló que en diversas ciudades del país se ha registrado “la instalación de puntos de control y alcabalas por parte de funcionarios policiales y parapoliciales, quienes ejecutan acciones de intimidación, tales como requisas arbitrarias y detenciones injustificadas de personas por poseer material digital vinculado con los acontecimientos del pasado 3 de enero”.

“Todo ello ocurre en el marco de un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad, amparado en el reciente decreto de conmoción exterior, que instruye la persecución y detención de personas señaladas de haber promovido o apoyado a los Estados Unidos en relación con dichos hechos”, apuntó.

El Comité de Presos Políticos subrayó su condena a esta nueva escalada represiva “que profundiza la violencia estatal contra la población, en un claro intento de sembrar terror, generar nuevas víctimas, revictimizar a las ya afectadas y agravar las violaciones de derechos humanos en el país”.

“A los funcionarios policiales les exhortamos a garantizar la integridad de la población venezolana, en estricto apego a la Constitución, al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos”.

Finalmente, el Comité convocó al país a exigir de “manera enfática la libertad inmediata de todos los presos políticos y el cese de la represión”.

“Solo con la libertad de todos los presos políticos y el fin de la persecución podrá iniciarse una verdadera transición democrática”, agregó.

