Comité de Emergencias Español recauda 1,1 millones de euros para atención humanitaria tras sismos en Venezuela

El Comité de Emergencias Español recaudó 1,1 millones de euros para fortalecer la respuesta humanitaria en Venezuela, tras cumplirse dos semanas de los sismos en el país suramericano. Una fuente de la entidad confirmó esta cifra a la agencia de noticias EFE, e indicó que la iniciativa de asistencia comenzó el 25 de junio.

Según los datos oficiales, los movimientos telúricos ocasionaron 3.811 muertes y 16.740 heridos. En el marco de la continuidad de las operaciones de rescate, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la posibilidad de brotes epidémicos derivados del hacinamiento y la escasez de agua potable, higiene y servicios de saneamiento en la zona.

Los fondos obtenidos se destinan a las operaciones que desarrollan las ocho organizaciones no gubernamentales que conforman el Comité: Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision. Las entidades informaron que trabajan junto a socios locales para centrar la asistencia en las necesidades básicas y el establecimiento de sistemas que prevengan la aparición de enfermedades.

La portavoz del Comité de Emergencias Español, Sara Berbeira, comunicó que la estrategia de las instituciones ha cambiado. La representante detalló que los esfuerzos iniciales se concentraron en las labores de búsqueda bajo los escombros, mientras que la fase actual exige orientar las acciones hacia la recuperación de la rutina y la seguridad de las personas.

A través de un pronunciamiento oficial, la agrupación humanitaria señaló que la situación de emergencia continúa activa e hizo un llamado a los donantes para mantener los aportes orientados a la restitución de las condiciones de vida de las comunidades.

Madrid / Redacción Web