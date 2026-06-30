Colegio de Farmacéuticos propone centralizar donaciones de medicamentos para afectados por los terremotos

El presidente del Colegio de Farmacéuticos del estado Sucre, Nelson Aza, planteó, desde Cumaná, que las farmacias de la entidad sean las encargadas de recibir, clasificar y canalizar las donaciones de medicamentos e insumos médicos destinadas a las familias afectadas por los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en el centro del país.

El gremio, desde su sede en el municipio Sucre, explicó que esta propuesta busca garantizar que los productos entregados cumplan con las condiciones sanitarias requeridas, evitando riesgos para la salud pública derivados del envío de medicamentos vencidos, deteriorados o almacenados de forma inadecuada.

Aza indicó que las farmacias de Cumaná podrían funcionar como centros de acopio especializados, donde el personal farmacéutico se encargue de revisar el estado de cada donación, verificar sus fechas de vencimiento y organizar los insumos antes de su traslado hacia las comunidades más afectadas.

Realidad

Asimismo, destacó que este mecanismo permitiría optimizar la distribución de los medicamentos, asegurando que los tratamientos lleguen en condiciones adecuadas y de acuerdo con las necesidades de cada población.

El representante gremial hizo un llamado a la ciudadanía, instituciones y empresas que deseen colaborar a canalizar las donaciones a través de estos establecimientos, con el propósito de fortalecer la atención sanitaria y ofrecer una ayuda segura y organizada a las personas afectadas por los movimientos telúricos.

Cumaná / Lino Castañeda