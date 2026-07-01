Colapsó un edificio de una urbanización ubicada en el estado Miranda

Un edificio de la urbanización Oropeza Castillo, ubicada en Guarenas, estado Miranda, colapsó durante la tarde del miércoles.

Según los portales digitales Efecto Cocuyo y El Venezolano en Houston, el desplome de la edificación ocurrió a las 5:00 pm. El inmueble sufrió graves daños estructurales tras el doblete sísmico que se registró en Venezuela el 24 de junio de 2026 y por esa razón, as autoridades ordenaron su desalojo de manera inmediata.

Sergio Novelli, reconocido periodista que reside en Estados Unidos, confirmó en redes sociales que el lugar estaba totalmente desocupadoy por eso no hubo personas atrapadas ni víctimas mortales.

Valencia / Redacción Web